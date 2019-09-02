Москва, 2 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Помощница экс-кандидата Госдумы Геннадия Гудкова Елена Вихарева подала заявку в мэрию Москвы на проведение акции протеста 14 сентября. Об этом 2 сентября сообщает газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади в Москве 31 августа

Она заявила, что повод после выборов в Московскую городскую думу будет ещё более сильный, чем до них. Указано также время начала митинга, указанное в уведомлении — 14:00.

«Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний — это не то, о чем мы мечтаем», — цитирует издание Вихареву.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Москве состоялось массовое несанкционированное шествие по бульварам в центре Москвы, в котором, по данным журналистов, работавших на мероприятии, приняли участие несколько тысяч человек. Несмотря на незаконный формат, акция прошла без серьёзных инцидентов. Полиция не стала задерживать никого из участников.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.