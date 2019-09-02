Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вышел к жителям города Тулуна, пострадавшего от летнего паводка. Люди ожидали главу государства возле здания мэрии, записи встречи с президентом опубликованы 2 сентября в социальных сетях.

Kremlin.ru Владимир Путин прилетел в Братск

У здания городской администрации собралась толпа людей, в их числе те, чьи дома пострадали от воды. Путин подошёл к ним в сопровождении охраны, от тулунцев его отделяло металлическое ограждение.

Разговор шел о восстановлении зданий. Так, одна из женщин напомнила президенту о своём обращении.

«Я к вам обращалась…» — сказала женщина. «Да-да-да», — вспомнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки в Иркутскую область Путин знакомится с ходом восстановительных работ после масштабных паводков лета 2019 года. В его графике — совещание, посвященное жилищному обеспечению пострадавших от стихи граждан.

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