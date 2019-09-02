Иркутск, , 11:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 2 сентября прилетел в Иркутскую область, сообщили на сайте Кремля.

Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после масштабных паводков, от которых регион пострадал летом 2019 года.

Также президент проведёт совещание, на котором будут обсуждаться вопросы жилищного обеспечения пострадавших от наводнения граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кроме того, президент 2 сентября посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулуне, серьёзно пострадавшем от паводка.

Напомним, до этого Владимир Путин посещал пострадавшую от наводнения Иркутскую область 29 июня и 19 июля.

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