Джакарта, 2 сентября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Правительство Индонезии через министерство иностранных дел выразило серьезную обеспокоенность по поводу напряженности на границе Израиля и Ливана, сообщает Sindonews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Издание отмечает, что напряженность на границе Израиля и Ливана возросла, поскольку Тель-Авив и Хезболла обменивались вооруженными атаками.

«Индонезия обеспокоена эскалацией, которая произошла на юге границы Израиля и Ливана, и призвала все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут усилить напряженность», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В индонезийском ведомстве также подчеркнули, что граждане Индонезии, а также сотрудники миротворческих сил ООН, служащие в стране, в настоящее время находятся в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия обороны Израиля распорядилась открыть бомбоубежища вблизи израильско-ливанской границы после ракетного обстрела с территории Ливана.

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