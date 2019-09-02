Село Большая Тура, Забайкальский край, 2 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. У жителей села Большая Тура Карымского района 1 сентября 2019 года случился двойной праздник. Помимо торжеств по случаю Дня знаний, в этом населённом пункте открыли новую современную школу. Теперь сотням детей не придётся ездить за 15 километров в учебное заведение поселка Дарасун, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края В селе Большая Тура появилась новая современная школа

Правительство Забайкальского края Кабинет в новой школе Забайкалья

«Этот учебный год вы начинаете в новой современной школе, созданной по последним образовательным стандартам, оснащенной современным оборудованием», — отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Известно, что новое учреждение в Большой Туре включает школу на 156 мест и детский сад на 75 мест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сегодня, 2 сентября, за парты сели порядка 150 тысяч школьников. Но не всем детям пока созданы для учёбы подходящие условия. К примеру, в средней общеобразовательной школе № 1, расположенной в поселке КокуйСретенского района Забайкальского края, капитального ремонта не делали за все 55 лет её существования.

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