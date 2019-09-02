Екатеринбург, 2 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности в День знаний вводят сотрудники дорожной полиции в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Гибдд.рф Внимание — Дети!

В управлении уточнили, что сотрудники дорожной полиции проводят разъяснительную работу с водителями и пешеходами (в том числи и со школьниками), напоминая им о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также возле школ и на маршрутах движения учащихся расставлены дополнительные мобильные комплексы видеофиксации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа по 15 сентября в Свердловской области проводится профилактическая акция «Внимание — Дети!». Помимо инспекторов ГИБДД в ней принимают участие и другие сотрудники свердловского гарнизона полиции.