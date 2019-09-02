Москва, 2 сентября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Американская сторона не собирается возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что подтверждают недавние ракетные испытания. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, США расторгли договор под надуманным предлогом, после чего уже испытали ракету средней дальности наземного базирования. Для этого американцы использовали установку, которую прежде представляли как способную запускать лишь противоракеты.

Лавров добавил, что Россия не будет уговаривать Китай подключиться к новым переговорам о ДРСМД, как того хотят США. Разговор будет возможен, если китайская сторона сама согласится взаимодействовать по этому вопросу с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Россия обязательно отреагирует на испытание американской крылатой ракеты с характеристиками, ранее запрещенными ДРСМД.

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