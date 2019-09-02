Санкт-Петербург, 2 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. При сходе с рельсов тепловоза и грузового поезда на станции Высоцк Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Выборгском районе Ленобласти никто не пострадал. Угрозы экологического ущерба также нет. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

Там уточнили, что ЧП произошло 2 сентября в 02:40 мск, при этом сошли с рельсов вместе с тепловозом два порожних полувагона.

По данным же транспортной полиции, сошли с рельсов четыре вагона.

«На место направлены восстановительные поезда станций Выборг и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет», — добавили в ОЖД.