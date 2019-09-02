Москва, 2 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме будут настаивать на рассмотрении законопроекта о дополнительных гарантиях педагогическим работникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Ян Стен. Строгий учитель. 1668

«До сих пор законопроект не рассмотрен Госдумой. Но мы будем настаивать на его принятии в предстоящей осенней сессии. Проблематика образования была и остается приоритетом работы нашей фракции», — отметил Миронов.

Законопроект, направленный на поддержку учителей, парламентарии внесли в Госдуму в ноябре 2018 года. В нем содержится более 20 различных мер поддержки педагогов: нормы о предоставлении жилья нуждающимся, а также сельским учителям, стимулирующие выплаты для тех, кто только приходит работать в школу, молодых педагогов. Устанавливаются четкие нормативы оплаты труда педагогов.

В целом инициатива реализует программное требование: по уровню зарплат и льгот педагоги должны быть приравнены к госслужащим.