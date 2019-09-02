Екатеринбург, 2 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В торжественной линейке школы № 1 в Екатеринбурге принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Midural.ru Евгений Куйвашев на торжественной линейке в екатеринбургской школе №1

В ходе мероприятия Евгений Куйвашев сказал напутственную речь учителям, учениками и их родителям, а также поздравил всех с началом нового учебного года.

Напомним, что в Свердловской области в новом учебном году порог школы впервые переступили более 55 первоклассников. Всего в регионе в общеобразовательных учреждениях обучаются около полумиллиона юных свердловчан.