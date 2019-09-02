Школьные звонки прозвенели для 38 тысяч новосибирских первоклассников
Новосибирск, 2 сентября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 2 сентября, прозвенели первые в этом учебном году школьные звонки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Nso.ru
Начало учебного года. Первоклассники
За парты 983 школ сели более 338 тысяч учеников, из них 38 тысяч — это первоклассники.
В этом году, в регионе открываются шесть новых или полностью реконструированных школ.
Как отметили в правительстве региона, Новосибирская область лидирует среди сибирских регионов по числу вводимых объектов дошкольного и среднего образования.
В рамках реализации указа президента РФ и в рамках национальных проектов и федеральных программ региону до 2024 года предстоит построить ещё 48 школ и 48 детских садов.