Новосибирск, 2 сентября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 2 сентября, прозвенели первые в этом учебном году школьные звонки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Начало учебного года. Первоклассники

За парты 983 школ сели более 338 тысяч учеников, из них 38 тысяч — это первоклассники.

В этом году, в регионе открываются шесть новых или полностью реконструированных школ.

Как отметили в правительстве региона, Новосибирская область лидирует среди сибирских регионов по числу вводимых объектов дошкольного и среднего образования.

В рамках реализации указа президента РФ и в рамках национальных проектов и федеральных программ региону до 2024 года предстоит построить ещё 48 школ и 48 детских садов.