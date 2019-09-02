Москва, 2 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Российский Пенсионный фонд (ПФР) предложил увеличить порог пенсионных накоплений, ниже которого накопленную пенсию выплачивают один раз, а не каждый месяц. Письмо с предложением изменить механизм расчёта Минтруд разослал в заинтересованные ведомства, сообщает РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Пороговый размер накопительной пенсии может быть увеличен в 2,4 раза. Если эту инициативу реализуют, тех, кто получает накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, станет больше.

В настоящее время единовременно получают пенсионные накопления те, чья накопительная пенсия по состоянию на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5% — назначается накопительная пенсия. Отмечается, что порогом является около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений.

ПФР же предлагает назначать накопительную пенсию тем пенсионерам, для кого она превысит 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей. Аналитики отмечают, что предлагаемый механизм сделает более частыми единовременные выплаты, при этом накопительные пенсии почти перестанут назначать.

Читайте также: Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года