Иркутск, 2 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже прибыл в Иркутскую область. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает сайт Кремля.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Известно, что в его планы входит подробное знакомство с ходом восстановительных работ, потребовавшихся после мощнейшего наводнения. После этого глава государства проведёт совещание по вопросам предоставления жилья пострадавшим жителям Приангарья и посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне — городе, наиболее пострадавшем от наводнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля. От большого количества выпавших осадков реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Спустя месяц в регион пришла вторая волна паводка. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Владимир Путин уже третий раз посещает Иркутскую область и даёт поручения. В этот раз он намерен проверить, как они были исполнены.

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