Москва, 2 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В ИТ-классах столичных школ детей обучат работать с элементами искусственного интеллекта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении одного из таких классов в московской школе № 1560, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс школы № 1560

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Классы созданы совместно с ведущими московскими вузами и высокотехнологичными компаниями. Ребята здесь будут получать практические навыки работы с робототехникой, программирования, работы с большими данными, элементами машинного обучения — по сути дела, искусственного интеллекта. Надеюсь, занятия будут не только интересными, но и дадут ребятам хорошие навыки для поступления в лучшие вузы и получения востребованной профессии», — заявил мэр Москвы.

После этого Собянин поздравил московских школьников с новым учебным годом и пожелал им удачи.

Отметим, что ИТ-классы предназначены для обучения учеников 10−11 классов и предполагают специализацию по одному из шести наиболее востребованных ИТ-рынком направлений: «Робототехника», «Большие данные», «Технологии связи», «Программирование», «Моделирование и прототипирование», «ИТ-безопасность». В проекте участвуют 35 школ. По результатам конкурсного отбора для обучения в ИТ-классы зачислено 1036 учащихся. Конкурс составил три человека на одно место, отмечено в материалах пресс-службы столичной мэрии.