Москва, 2 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в июле 2021 года в подмосковном городе Жуковский. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщается на сайте авиасалона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС-2015»

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Рекорд по посещаемости установил МАКС-2001. Тогда авиасалон посетили 660 тыс. человек. Это рекорд не побит ни одним авиационно-космическим салоном мира. МАКС-2019 посетили 578 тыс. 810 участников и гостей.

Впервые в России крупная авиационная выставка с международным участием «Мосаэрошоу-92» была проведена 11−16 августа 1992 года. С 1993 года МАКС проводится регулярно, по нечётным годам.

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходил с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

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