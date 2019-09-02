Тверь, 2 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Торжественное открытие нового корпуса школы №50 Твери состоялось 2 сентября, с Днём знаний школьников, их родителей, учителей поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области поздравил учеников школы №50 с Днём знаний

«Дорогие дети, сегодня у вас настоящий праздник. Новая школа открыла для вас свои двери. Желаю вам хороших оценок, верных друзей, с которыми вы пойдёте по жизни. Уважайте друг друга, любите своих родителей и учителей», — обратился Игорь Руденя к ученикам.

Школа №50 в Твери работает с 1990 года, учебное заведение является информационно-консультационным центром по реализации образовательных проектов издательства «Академкнига/учебник», участником Сообщества школ России «Алгоритм успеха», включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В школе созданы все условия для развития детей — работают кабинеты декоративно — прикладного творчества, кабинет-музей истории и творчества, информационный центр, духовно — нравственный центр, два спортивных зала, хореографический зал. В этом году в рамках реализации национального проекта «Образование» открыт новый корпус школы, который рассчитан на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Впервые за последние 20 лет, в школе создано сразу восемь первых классов, за парты сели 240 первоклассников, всего в школе учатся 920 детей.

Игорь Руденя осмотрел здание школы: глава региона посетил классы, медицинский и стоматологический кабинеты, столовую, спортивный зал, территорию школы.

«По национальному проекту нам предстоит ещё построить несколько школ, в том числе в Твери. Надеюсь, что и дети, и родители по достоинству оценят то, что сегодня делается по всей Тверской области. У нас достаточно амбициозные планы по созданию учреждений образования — школ и дошкольных учреждений. Уверен, что мы будем поступательно двигаться в этом направлении благодаря национальному проекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным», — сказал Игорь Руденя.

В общей сложности в Тверской области за парты сели 141 тыс. 813 учеников, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году, в том числе 14 тыс. 848 первоклассников. В регионе работает 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. В 2019 году численность педагогических работников в Тверской области увеличилась более чем на 400 человек и составила 18 тыс. 740 сотрудников. В 2019 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования Тверской области направили 2,8 млрд рублей: деньги потратили на закупку оборудования, ремонт, меры безопасности. В этом году планируется купить 22 новых автобуса, два уже приобретены и вышли на маршруты со 2 сентября.

В этом году в регионе запускается целый ряд новых образовательных проектов. Лучшим школам будут предоставлены субсидии на создание цифровых лабораторий, будет создана сеть центров «IT-куб». Игорь Руденя поручил также организовать в школах занятия по отдельному предмету в рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Строятся новые школы: в рамках нацпроекта ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери, до 2024 года также запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе Твери, на 1100 мест в Торжке, а также ещё двух школ в других муниципалитетах. На создание новых мест в школах и дошкольных образовательных учреждениях Тверской области в 2019—2021 годах выделено более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.