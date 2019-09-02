Заиграевский район, Бурятия, 2 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Бурятии тушат два лесных пожара в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства республики, причиной возгораний стала сухая гроза.

14.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром

Пройденная огнём территория составила 10 га. Ещё один пожар в Заиграевском районе за последние сутки был локализован и ликвидирован.

Кроме того, под наблюдением остаётся одна «термоточка» в Северо-Байкальском районе площадью 91 га. Отмечается, что очаг находится в горной труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики не представляет.

Добавим, что первые дни осени в республики оказались крайне жаркими и пожароопасными. Как сообщало ИА REGNUM, столбик термометра местами поднимется до +33 градуса.

Читайте также: Бурятию ожидают жаркие и пожароопасные выходные