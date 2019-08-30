Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUMПервые дни осени в Бурятии ожидается жаркая погода. Столбик термометра местами поднимется до +33 градуса, сообщили ИА REGNUM в Бурятском гидрометцентре.

31 августа погода по республике ожидается без осадков, температура днём до 31 градуса тепла. 1 сентября днём по северу и юго-западу Бурятии возможна гроза, дневная температура поднимется до 26−33 градусов.

«Высокая пожарная опасность — 4 класс с 30 августа по 2 сентября в Кяхтинском районе, с 1 сентября ожидается в Тарбагатайском, Джидинском, Тункинском, Закаменском, со 2 сентября местами по РБ», — отметили в гидрометцентре.

В связи с этим в республиканском агентстве лесного хозяйства призвали жителей строго соблюдать правила пожарной опасности.

«В лесу запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); разводить костры, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках», — отметили в РАЛХ.

Добавим, что в последние дни работы по тушению пожаров не велись. Как сообщало ИА REGNUM, леса горели лишь в зоне контроля на территории в 4,1 тыс. га.

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