Иркутск, 2 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В ожидании анонсированного 2 сентября нового визита президента России Владимира Путина в пострадавшую от наводнения Иркутскую область жители города Тулуна собираются возле здания местной администрации, сообщают местные жители в социальных сетях. Они вновь хотят быть услышанными главой государства, поскольку нерешённых проблем много, а лето закончилось.

Kremlin.ru Владимир Путин в Тулуне общается с пострадавшими от паводка. 19.07.2019

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Вода повредила дома и инфраструктуру в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек, ещё семь числятся пропавшими без вести.

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