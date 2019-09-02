Улан-Удэ, 2 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Сигаретные фильтры и мелкие кусочки пластика признаны самыми распространёнными видами мусора на берегу Байкала. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» руководитель направления «наука и образование» Байкальского клуба Зоригто Намсараев по итогам исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор на воде

По его словам, исследование оценки количества и состава мусора на берегу Байкала по международной методике было проведено впервые.

«По методике нужно пройти шеренгой вдоль берега определенное расстояние, собирать весь мусор и тут же заносить данные о нем в таблицу с более чем 100 типами отходов. В итоге мы обнаружили 32 типа отходов», — отметил он.

Первым был исследован популярный у отдыхающих берег «Пески» рядом с посёлком Турка. Оказалось, что почти половину мусора составили сигаретные фильтры (49%), на втором месте — мелкие кусочки пластика (16%). Учёный отметил, что с учётом короткого лета на Байкале, сигаретные фильтры будут разлагаться несколько десятилетий. Таким образом, делает он вывод, сигареты вредят не только здоровью курильщиков, но и природе.

На двух участках берега в районе посёлка Танхой сигаретные фильтры также стали основным типом мусора (29%). Однако дальше расположились одноразовые салфетки (13%), туалетная бумага (7%) и обломки строительных материалов (4%) и т. д.

«Также в составе мусора были обнаружены использованные шприцы, презервативы, памперсы и т.д. Количество мусора в черте поселка было более чем в 2 раза выше чем рядом с поселком», — добавил Зоригто Намсараев.

Добавим, что мусор находят не только на берегу озера, но и на дне. Как сообщало ИА REGNUM, иркутские дайверы провели в июне очередную акцию по чистке дня Байкала, собрав полторы тонны мусора.

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