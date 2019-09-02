Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Город Тулун посетит 2 сентября президент России Владимир Путин в рамках поездки в Иркутскую область. Глава государства осмотрит отремонтированную городскую школу, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра с вертолёта территорий, пострадавших от паводка в Иркутской области в конце июня 2019 года

Тулун сильнее всего пострадал от летнего паводка, в городе идут восстановительные работы. Путин, уточнили в Кремле, проведет совещание об обеспечении жильем пострадавших от наводнения граждан и посетит среднюю общеобразовательную школу в первый день нового учебного года.

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Тулунцы собрались возле здания городской администрации, чтобы встретиться с президентом и лично рассказать ему о своих проблемах, сообщают местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин уже посещал пострадавший от паводка Тулун. Он пообещал мальчику Матвею, дом которого был разрушен потоками воды, что вернется в город в День знаний.

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