Путин во Владивостоке примет участие в ВЭФ и проведёт заседание Госсовета
Владивосток, 2 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во Владивостоке проведёт заседание президиума Госсовета «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Приморья.
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Владимир Путин 4 сентября встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который будет принимать участие в Восточном экономическом форуме.
В этот же день глава государства проведёт заседание президиума Государственного совета РФ.
5 сентября запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с главами государств и правительств, приглашенными на форум.
6 сентября Путин намерен обсудить с общественностью вопросы развития Дальнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток на финишной прямой в подготовке к юбилейному ВЭФ, на котором подведут итоги пятилетней работы форума.