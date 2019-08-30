Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUMТалисманом чемпионата мира по женскому боксу, который в 2019 году пройдёт в столице Бурятии Улан-Удэ, стала байкальская нерпа, на ласты которой надели боксёрские перчатки. Такое решение принял оргкомитет соревнований.

Министерство спорта Бурятии предлагает придумать ей имя. Как сообщает газета «Номер одни», победитель конкурса получит билеты на чемпионат.

Эмблемой турнира стала стилизованная роза в цветах российского триколора, выполненная в стиле, близком к восточному орнаменту. В верхней части цветка — силуэт спортсменки в боксерских перчатках.

Добавим, что Бурятии впервые принимает у себя мировой чемпионат по боксу среди женщин. На соревнования, которые стартуют 3 октября, приедут 330 спортсменок основного состава, а вместе с запасными — 490 человек.

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