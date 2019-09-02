Улан-Удэ, 2 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Начало учебного года 2019−2020 года в Бурятии разделило школы Бурятии. Если в учебных заведениях Мухоршибирского, Заиграевского и Северо-Байкальского районов линейки прошли первого сентября, то во всех остальных — второго. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В школах Улан-Удэ линейки начались с 11 часов, а после пройдут классные часы. С 14 часов на площади Советов города пройдет детский праздник «Город знаний, творчества и спорта».

По данным министерства, всего в этом году в Бурятии в школы пойдут 145 тысяч учеников.

«В этом году впервые порог школы переступят 16,5 тысяч первоклассников. Отрадно, что малыши вступают в мир знаний, когда в республике создаются современные, качественные условия для обучения: строятся новые школы, реализуются интересные проекты в дополнительном образовании, обновляется материально-техническая база школ», — отметил в своей речи министр Баир Жалсанов.

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