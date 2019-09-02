Правительство Украины должно или снизить тарифы, или разойтись — Зеленский
Киев, 2 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Правительство Украины должно представить модель снижения тарифов на коммунальные услуги, заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в эфире телеканала «1+1».
Он отметил, что человек не может тратить на оплату коммунальных услуг большую часть своего заработка.
В случае, если тарифы останутся прежними, жителям Украины нужно поднять зарплату, добавил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что глава нового правительства Украины Алексей Гончарук будет продолжать политику «экономического геноцида» населения Украины, чтобы потом стать «козлом отпущения» и уйти в отставку.
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