Киев, 2 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Правительство Украины должно представить модель снижения тарифов на коммунальные услуги, заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что человек не может тратить на оплату коммунальных услуг большую часть своего заработка.

«Не может 50, 70, 80, или 90% от суммы, которую получает человек, идти на коммуналку. Умрёт человек», — сказал он.

В случае, если тарифы останутся прежними, жителям Украины нужно поднять зарплату, добавил Зеленский.

«Задача поставлена новому правительству, они должны показать модель, и если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что глава нового правительства Украины Алексей Гончарук будет продолжать политику «экономического геноцида» населения Украины, чтобы потом стать «козлом отпущения» и уйти в отставку.

Читайте также: Новый премьер Украины займется дальнейшим «экономическим геноцидом»