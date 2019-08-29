Киев, , 12:53 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают официальное внесение на рассмотрение Верховной рады кандидата в премьер-министры от партии «Слуга народа» Алексея Гончарука, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что в качестве главы правительства Гончарук должен пойти по пути своих предшественников — Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

«Гончарук… должен будет проводить политику дальнейшего экономического геноцида украинцев — повышение тарифов, мизерные зарплаты и пенсии, платная медицина, девальвация гривны — по команде Зеленского-Коломойского. А потом за это, в качестве «козла отпущения», с позором отправлен в отставку. Кроме того, именно Гончарук должен будет закончить дерибан и уничтожение страны, ради которого Зеленского сделали президентом. В частности — взять очередные кредиты МВФ, начать продажу земли и ГТС», — заявил эксперт.

Также он отмечает, что Зеленскому был необходим такой премьер, который не мог бы затмить президента, который останется единственной «ТВ-звездой» и «защитником народа».

ИА REGNUMнапоминает, что сегодня, 29 августа, Верховная рада Украины может проголосовать за новый состав правительства. Кандидатура Гончарука уже официально внесена на рассмотрение парламента.