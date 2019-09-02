Красноярск, 2 сентября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. В преддверии Дня знаний в Красноярске на острове Татышев прошло мероприятие для старшеклассников и молодых педагогов — «Школьный пикник». Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в мэрии Красноярска.

Пресс-служба администрации Красноярска «Школьный пикник» в Красноярске

В этом году главной темой «Школьного пикника», который открыл глава Красноярска Сергей Ерёмин, стали «Профессии будущего». Школьники познакомились с перспективными профессиями, которые будут востребованы через пять-десять лет.

Самые активные будущие выпускники пообщались с мэром в формате «без галстука». Завершился праздник концертом и дискотекой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в 116 общеобразовательных учреждениях Красноярска будут обучаться более 117 тысяч детей.

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