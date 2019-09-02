Прозападная политика обошлась Украине почти в $100 млрд — Коломойский
Киев, 2 сентября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Страны Запада не спешат компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский 30 августа в интервью изданию «Цензор.нет».
По мнению Коломойского, Запад должен компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе, в двукратном размере:
Бизнесмен раскритиковал Международный валютный фонд (МВФ) за то, что он взаимодействует с Украиной только в сфере экономики, не учитывая геополитики:
Как сообщало издание «Цензор.нет», ранее Коломойский заявил, что главным показателем качества работы президента Украины Владимира Зеленского будет количество граждан Украины, вернувшихся в страну из-за рубежа. Если вернётся хотя бы три миллиона, Зеленского можно избрать на второй срок.
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