Москва, 1 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В Москве открылась Международная олимпиада мегаполисов, в которой примут участие школьники в возрасте 14−18 лет из 45 крупных городов мира. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Команды будут соревноваться в знаниях по информатике, математике, физике и химии с 1 по 6 сентября. Задания олимпиады участники будут выполнять в штаб-квартире компании «Яндекс» и школах города.

«У нас в олимпиаде пять наук. Пятая — самая важная — наука дружбы и взаимопонимания. И в этой науке проигравших не будет. В этом и есть главная цель нашей олимпиады», — отметил руководитель столичного Департамента образования и науки Исаак Калина на открытии мероприятия.

Напомним, открытие олимпиады состоялось в рамках третьего московского международного форума «Город образования». В первой олимпиаде, прошедшей в 2016 году, участвовало 173 школьника из 22 мегаполисов.