Жуковский, Московская область, 1 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Почти 600 тыс. человек посетили за шесть дней Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает главное Управление МВД РФ по Московской области.

Мвд.рф МАКС-2019

«Общее количество посетивших МАКС-2019 за шесть дней составило более 578 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Количество припаркованных автомобилей свыше 76 тыс.«

Как передавало ИА REGNUM, МАКС-2019, участие в котором принимали более 800 компаний из трёх десятков стран, проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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