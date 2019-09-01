Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 1 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в субботу, 31 августа, приехал поддержать команду победителей второго сезона конкурса «Лидеры России», участников клуба «Эльбрус», которые в эти дни готовятся к восхождению на высшую точку Европы.

Пресс-служба Клуба «Эльбрус» Сергей Кириенко и члены Клуба «Эльбрус»

Он привез участникам восхождения небольшие подарки — сладкое и чай, девушкам цветы и всей команде Клуба необходимых в горах помощников — пластыри и тейпы, а также поделился с участниками Клуба «Эльбрус» своим опытом альпинизма и работы в горах, сообщается на странице Клуба «Эльбрус» в социальной сети.

«Мне бы хотелось остаться с вами и взойти на Эльбрус. Я активно увлекался горным туризмом, спелеологией, ходил по пещерам Кавказа, был в базовом лагере Эвереста. Не зря в песне поется «Лучше гор могут быть только горы». Во всех наших программах кадрового отбора мы предусматриваем экстремальные ситуации для участников. Восхождение на гору — как раз одна из них. В жизни могут уйти годы, чтобы понять человека, а в экстремальной ситуации лучше проявляются черты его характера и личностные качества. Кроме уровня интеллекта и квалификации, способности решать сложные управленческие задачи, очень важно понять истинные мотивы и ценности человека», — рассказал Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победители конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совершают восхождение на гору Эльбрус. Традиция, которая зародилась в прошлом году, символизирует путь конкурсантов — развитие через преодоления себя. Организатором мероприятия выступает клуб Лидеров России «Эльбрус». Экспедиция проходит с учетом всех требований безопасности и завершится в начале сентября.

Читайте ранее: «Лидеры России» совершили тренировочный выход в ущелье Ирикчат