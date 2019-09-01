Сергей Кириенко встретился в КБР с членами клуба «Эльбрус»
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 1 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в субботу, 31 августа, приехал поддержать команду победителей второго сезона конкурса «Лидеры России», участников клуба «Эльбрус», которые в эти дни готовятся к восхождению на высшую точку Европы.
Он привез участникам восхождения небольшие подарки — сладкое и чай, девушкам цветы и всей команде Клуба необходимых в горах помощников — пластыри и тейпы, а также поделился с участниками Клуба «Эльбрус» своим опытом альпинизма и работы в горах, сообщается на странице Клуба «Эльбрус» в социальной сети.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, победители конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совершают восхождение на гору Эльбрус. Традиция, которая зародилась в прошлом году, символизирует путь конкурсантов — развитие через преодоления себя. Организатором мероприятия выступает клуб Лидеров России «Эльбрус». Экспедиция проходит с учетом всех требований безопасности и завершится в начале сентября.
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