Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:58 — REGNUMПобедители конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совершают восхождение на гору Эльбрус. Традиция, которая зародилась в прошлом году, символизирует путь конкурсантов — развитие через преодоления себя. Организатором мероприятия выступает клуб Лидеров России «Эльбрус». Экспедиция проходит с учетом всех требований безопасности и завершится в начале сентября.

Восхождение на Эльбрус © Пресс-служба клуба Эльбрус

Восхождение началось 26 августа с акклиматизационной экспедиции в ущелье Ирикчат. У каждого участника похода за спиной рюкзак, который весит более 12 килограмм. Внутри — вся необходимая одежда и снаряжение, в том числе куртки, пончо от дождя, фонарь, альпинистские очки, термос, посуда, еда, а также палатка и спальник.

«Восхождение должно нас сплотить. Это замечательная возможность ближе узнать друг друга. Важно уметь одновременно держать себя, услышать другого, встроиться в команду ярких людей. Любой лидер — это большие амбиции, а команда — это взаимопомощь. Здесь нельзя развернуться и уйти. В горах важен правильный настрой. Нам всё «по плечу», если мы хотим и «горим» этим», — делится своими мыслями директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России, победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак.

Каждые сто метров восхождения меняются флора и фауна. Высоко в горах существует опасность наступления «горной болезни». Она проявляется по-разному — от головных и желудочных болей до поражения лёгких. Но участники восхождения прошли основательную подготовку, и «горная болезнь» никого не затронула.

«Важное качество для человека, который идет в горы — это ответственность, потому что здесь любой должен быть готов всегда протянуть руку помощи, подсказать товарищу. В горах иначе не бывает. И ещё очень важно никогда не сдаваться!», — отмечает победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель проекта «Восхождение на Эльбрус», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Олег Жданеев.

Восхождение на Эльбрус © Пресс-служба клуба Эльбрус

Несмотря на усталость, которая накапливается с каждым днем, участники продолжают подниматься вверх. Вечером 27 августа участники восхождения разбивают лагерь под ледником на высоте 3200 метров. Ночью становится холоднее, и температура достигает отметки «0» градусов. Слышится громкий шум, похожий на выстрелы, сильный хруст: ледник трескается, недалеко от лагеря происходит обвал.

За время восхождения участники проживают еще много на первый взгляд незначительных испытаний: у кого-то рвется обувь — надо найти замену, сбиваются настройки оборудования — приходится чинить его на ходу, кто-то поскальзывается на леднике, и только мгновенная реакция товарищей спасает от травмы. Из этих мелочей в горах и формируется единая команда, складывается система взаимовыручки. У каждого определяется своя роль в общем коллективе.

«Я первый раз в горах и понимаю, что на такой высоте люди раскрываются по-новому. Также здесь больше возможностей узнать себя. История восхождения — это история о преодолении и о мотивации. Подобные мероприятия полностью переформатируют ценности и личность в целом», — комментирует советник генерального директора ПАО «Россети» Николай Парфентьев.

Утром 28 августа победители стартуют выше в горы, добираются до льда и снега. С каждым шагом нужно быть все более внимательными, каждое движение делать осознаннее. Лидеры поднимаются до отметки 3800 метров и остаются ночевать фактически внутри облаков. Перед сном, по традиции, победители, несмотря на усталость, общаются на деловые, общественные и личные темы, делятся своим опытом друг с другом и предлагают новые возможные проекты для платформы «Россия — страна возможностей» и клуба «Эльбрус».

Дарья Сенькина, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», начальник производственно-технического отдела Свердловского Регионального Центра Связи, единственная девушка в этом восхождении: «Важно попасть в команду единомышленников, почувствовать себя «в связке». В совместно пережитых экстремальных условиях лучше узнаешь себя и других. Даже в первый день чувствуется единение, находятся общие темы. Я надеюсь, что они будут и дальше. Основное качество в горах — это нацеленность на результат. Важно слышать друг друга и нести ответственность не только за себя. Я думаю, что опыт путешествия в горах будет для меня источником силы».

Восхождение на Эльбрус © Пресс-служба клуба Эльбрус

Акклиматизационный выход завершился 29 августа, победители конкурса «Лидеры России» спустились в Азау. 30 августа началось покорение самой высокой точки Европы — вершины горы Эльбрус.

«Важно, чтобы после конкурса у победителей активности не заканчивались, а наоборот только начинались. Восхождение — хорошая проверка и личных качеств, и умения работать в команде. Горы — это всегда — преодоление, всегда — движение вперед! С одной стороны — вести других за собой, с другой — слышать товарищей по команде. Это касается и жизни, и работы любого управленца. Команда собралась сильная, подготовленная и дружная. Думаю, ей все по плечу. У меня нет сомнений в том, что возможности человека безграничны. Мы можем гораздо больше, чем сами думаем. Все ограничения — в голове», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.