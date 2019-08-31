Москва, 1 сентября, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Согласно принятому Госдумой 19 июня законопроекту, размер фонда заработной платы помощников депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации вырастет на 29,8%. Соответствующие изменения вступают в силу 1 сентября.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик (фрагмент). 1846

Теперь каждому депутату или сенатору для оплаты труда помощников выделят 300 тысяч рублей. Распределять денежный ресурс между помощниками слуги народа будут самостоятельно.

Кроме того, закон отменяет право на бесплатный проезд в междугородных автобусах и поездах помощникам, трудящимся на общественных началах на безвозмездной основе. Однако такое право сохранится за тем, чья помощь оформлена в виде трудового договора или служебного контракта.

Напомним, помощники члена СФ имеют право на бесплатный проезд в пределах субъекта, от которого избран сенатор, а помощники депутата ГД могут перемещаться без оплаты в пределах избирательного округа депутата.