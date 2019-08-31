Грозный, 31 августа, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Бернард Бериша, у гостей мяч забил Максим Осипенко.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Тамбов», набравший пять баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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