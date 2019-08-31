Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 31 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. По состоянию на утро 31 августа уровень воды в реке Амур достиг отметки в 7,27 м. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре со ссылкой на данные Управления ГОЧС.

Kmscity.ru Комсомольск-на-Амуре

В информационном материале подчеркивается, что наблюдается тенденция на повышение уровня воды, так, по сравнению с днем ранее вода поднялась на 19 см.

Также пресс-службой приводятся показатели неблагоприятного и опасного уровней воды в Амуре — 450 см и 650 см соответственно.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты гидрометеорологической службы предупредили о подъеме уровня Амура свыше 8,2 метров.