Тирасполь, 31 августа, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Объявив днём траура дату подписания Пакта Молотова — Риббентропа, Молдавия сделала шаг к признанию Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе накануне отмечаемого 2 сентября Дня республики президент ПМР Вадим Красносельский, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он напомнил, что 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова — Риббентропа. «Если оценивать историческую подоплеку этого документа, то, однозначно, это была победа советской дипломатии, потому что данный пакт был подписан после Мюнхенских соглашений, или, как их называют, Мюнхенский сговор, в соответствии с которыми была разделена Чехословакия. И после подписания мирных соглашений гитлеровской Германией и Францией и между гитлеровской Германией и Англией, был подписан пакт Молотова — Риббентропа. Поэтому если вспоминать дату 23 августа, то надо говорить и о дате Мюнхенского сговора», — сказал он.

При этом Красносельский подчеркнул, что «где-то был даже удовлетворен, когда был принято это решение». «Объясню почему. По большому счету, пакт Молотова —Риббентропа сыграл негативную роль в судьбе Приднестровья. После его подписания специальными секретными соглашениями, которые уже рассекречены, сфера влияния в Европе была разделена между Германией и Советским Союзом. В соответствии с пактом Бессарабия отошла к Советской России, и после этого специальным решением Сталина Бессарабию присоединили к МАССР, и была образована Молдавская ССР. Получается, что только благодаря пакту Молотова — Риббентропа, благодаря 23 августа 1939 года, мы [с Бессарабией] стали жить вместе», — напомнил он.

«Что делают коллеги из соседнего государства? — продолжил Красносельский. — Они признают данный пакт ничтожным, дату ничтожной и вспоминают ее в связи с режимом Сталина и Гитлера. Вопросов нет. Тогда признайте нас».

Он напомнил, что 23 июня 1990 года парламент Молдавии признал ничтожным данный пакт, заявил о выходе из состава МССР, создание которой также признал ничтожным. «Т. е. де-юре и де-факто они дали нам независимость. Сами разделили Молдавскую ССР и, как это было на момент 1940 года, один субъект разделили на два — Бессарабию и МАССР, т. е. , на современную Молдову и современное Приднестровье. А сегодня они доказали тот курс, который они проводили в 1990 году. Тем самым они еще раз подтверждают нашу независимость, наше право быть самостоятельным субъектом», — подчеркнул президент ПМР.

«Это исторический факт: Молдова, МССР сама разрушила свою государственность. И сегодняшним решением они только подтвердили то, что сделали 23 июня 1990 года. Поэтому следующий шаг — это признание нашей государственности, которое, конечно же, будет. Я в этом не сомневаюсь», — подвел итог Вадим Красносельский.

Справка ИА REGNUM.

В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул оккупированную Румынией в 1918 году Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».