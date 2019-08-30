Пекин, 30 августа, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Китайские эксперты оценили недавние испытания США крылатой ракеты «Томагавк» наземного базирования с обычной боеголовкой. Об этом пишет издание Global Times.

Intelligence Specialist 1st Kenneth Moll Запуск крылатой ракеты «Томагавк»

Эксперты считают, что подобные испытания ломают международную архитектуру безопасности и открывают ящик Пандоры. Россия в ответ на действия США предпримет ответные шаги.

Они также подчеркивают, что как только США развернут ракеты средней дальности в других странах и регионах, это неизбежно приведёт к тому, что другие страны будут производить и развертывать ракеты средней дальности, тем самым вызывая новый раунд мировой гонки вооружений.

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и проведение Соединёнными Штатами испытаний ракеты средней дальности наземного базирования, по мнению китайских экспертов, представляют прямую угрозу национальной безопасности Китая.

После размещения американских ракет средней дальности на территории союзников США в Азии и на острове Гуам Китай столкнётся с угрозой быть окружённым ракетами средней дальности, и стратегический баланс в этом регионе будет нарушен.