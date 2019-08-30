Нью-Йорк, США, 30 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Москва направила официальное приглашение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на торжественные мероприятия в Москве, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на пресс-конференции 30 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

U.S. Mission Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что своё участие в мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве уже подтвердили главы 17 государств, в числе которых — лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции, Чехии.

Известно, что приглашения были направлены, в числе прочих, президенту США Дональду Трампу и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Сегодня также стало известно о намерении российской стороны пригласить на празднование 75-летия Победы президента Украины Владимира Зеленского.