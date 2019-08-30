Ашхабад, 30 августа, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В школах Туркмении очень большой спрос на обучение в русскоязычных классах. Это связано с тем, что большинство родителей предпочитают впоследствии отправить своих отпрысков на учебу в вузы стран СНГ, пишет «Хроника Туркменистана».

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Из-за этого в туркменских школах процветает коррупция — за то, чтобы отправить своего ребенка в класс с русским языком обучения, туркменистанцы платят взятки, размер которых порой достигает 20 000 манатов — более $1 100 по курсу «черного рынка».

Издание отмечает, что если раньше за поступление в школу им. Пушкина при посольстве России жители Туркмении негласно платили от $3 000 до $5 000, то теперь дорога туда для рядовых граждан и вовсе закрыта, поскольку неофициальным распределением мест в этом учебном заведении занимается министерство образования.