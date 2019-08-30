Москва, 30 августа, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Можно только посочувствовать украинским политикам, которые сами себя загнали в идиотскую ситуацию, обязав всю страну общаться на полумертвом и полуискусственном языке, созданном на основе малороссийских диалектов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Выучить мову несложно, но для реального использования она не очень пригодна — в разных частях страны свои варианты украинского, а литературный язык, который в последние годы искусственно конструируют по принципу «або не як у москалив», насыщая польскими, немецкими и венгерскими словами и просто искусственными конструкциями, в реальной жизни почти не используется.

Несомненно, длительное насаждение украинского языка со временем принесет свои плоды — в современном Израиле же общаются на иврите, который был реконструирован по древнееврейским текстам в XIX веке.

Ну и украинцы привыкнут со временем, телевидение, школа и армия творят в этом смысле чудеса — взгляните хотя бы на русский язык, в котором за последние полтора века диалекты превратились в экзотику для этнографов, почти полностью выйдя из употребления. Главное, чтобы для такого насаждения украинскому государству хватило срока существования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде депутат Антон Киссе пытался произнести речь, мешая украинские слова с русскими, в итоге после смеха со стороны своих коллег перешел на русский язык.

Читайте также: Депутат Верховной рады не сумел произнести речь на украинском языке