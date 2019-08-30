Иркутск, 30 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Власти Иркутской области анонсировали сегодня, 30 августа, открытие сайта для граждан, пострадавших от мощнейшего наводнения, — «иркутскпаводок.рф». Из официального сообщения следует, что данный ресурс создан по поручению вице-премьера правительства РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко.

Цитата с сайта Сайт иркутскпаводок.рф

«На портале люди могут самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предусмотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных обследований жилых помещений», — отмечают разработчики.

Любопытно, что на титульной странице ресурса отображается информация об общем количестве граждан, лишившихся жилья (17 330 человек), пострадавших домах (10 890), обследованных домах (8037) и домах, не подлежащих восстановлению (4191), хотя ранее прокуратура отмечала, что восстановлению не подлежит порядка пяти тысяч жилых помещений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов, более 45 тысяч граждан признаны пострадавшими.

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