Иркутск, , 12:06 — REGNUM

Только 200 семей из нескольких тысяч, потерявших кров в результате мощнейшего наводнение в Приангарье, определились с жильём. Как следует из официального сообщения иркутского правительства, за последние сутки квартиры и дома приобрели 13 семей, а общее число новосёлов достигло 90.

«За неделю количество оплаченных свидетельств на приобретение или строительство жилых помещений (жилищных сертификатов) увеличилось больше чем в три раза, а сумма выплат — на 183,2 млн рублей», — сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановлению в результате паводка не подлежит порядка пяти тысяч жилых помещений. По состоянию на 21 августа от пострадавших было принято 3056 заявлений на выдачу жилищных сертификатов, или 51 процент от общего количества, выдан 881 сертификат.

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Ранее губернатор Сергей Левченко заявлял о том, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат вместо него дома или квартиры. На 27 августа было принято 3692 пакета документов на получение жилищных сертификатов от пострадавших семей. Из количества составленных актов об утрате имущества это 77%.