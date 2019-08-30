Москва, 30 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит предложение Роспотребнадзора о введении маркировки на биологически активные добавки (БАД). Об этом заявили в ведомстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БАДы

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Так, уточняется, что вопрос о целесообразности включения БАДов в группы товаров с обязательной маркировкой министерство рассмотрит совместно с федеральными органами власти и бизнес-сообществом, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее РБК сообщило, что в настоящее время некоторые производители лекарств специально переводят свою продукцию в категорию биологически активных добавок, чтобы избежать маркировки. В свою очередь Роспотребнадзор выступил с предложением сделать её обязательной для БАДов, спортивного питания и питьевой воды. Письмо с ответствующей инициативой глава ведомства Анна Попова направила в Минпромторг в конце июня 2019 года. Авторы предложения уверены, что такая мера сократить оборот контрафактной продукции на рынке.

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Маркировка товаров вынудит производителей повышать цены

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, целью эксперимента, который продлится до 29 февраля 2020 года, является противодействие незаконному ввозу, производству и обороту молочной продукции. В нем примут участие производители молочной продукции, импортеры, организации оптовой, розничной торговли и сферы питания.