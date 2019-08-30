Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 30 августа в 12:30 началась пресс-репетиция всероссийской акции «День гимна», которая посвящена 75-летию мелодии современного гимна Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция всероссийской акции «День Гимна»

Она проходит под руководством народного артиста России Павла Овсянникова, музыкального редактора современного исполнения гимна России, с участием музыкантов и хора, участники которого прибыли из разных регионов РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Партитура Государственного Гимна РФ

Это событие, которое пройдет 1 сентября с участием 40 тысяч человек из 85 регионов страны, будет претендовать внесение в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр».

Огромный хор, состоящий из профессиональных солистов и простых участников акции, исполнит гимн России в сопровождении живого оркестра из более чем восьми тысяч музыкантов со всей страны под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Кроме того, в рамках праздничной программы на стадионе запланировано выступление группы IOWA, световое шоу, а также просмотр на больших экранах матча «Спартак» — «Зенит» чемпионата России по футболу.

Участие в мероприятии могут принять все желающие, жители и гости России. Формат участия бесплатный, ограничение по возрасту 6+. Для получения электронного билета на вход необходима регистрация участников на сайте.