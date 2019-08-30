Москва, 30 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Москве планируется построить более 250 транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Докладчик сообщил, что к 2020 году в столице планируется построить около 300 километров новых автомагистралей. Это должно решить проблему с пробками, которые периодически возникают в столице.

«В городе часто бывают пробки, но это обусловлено прошлыми ошибками в планировании городской сети и быстрым ростом числа машин», — сказал Черёмин.