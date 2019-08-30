Хабаровск, 30 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Хабаровске участились случаи выхода в населённые пункты косуль, медведей и других диких животных. Спасаясь от наводнения, звери бегут с затопленного левого берега Амура к жилым кварталам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заяц

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В инстаграм всё больше хабаровчан выкладывают фото и видео спасения зайцев, барсуков, лисят. Одного зайца, уже почти утонувшего, спасли молодые люди. Они перевезли верещавшего и барахтающегося зверька на сухое место возле леса и выпустили.

А попытка спасти барсука не удалась: его даже в мешок сунули, но он его прогрыз и сбежал в реку. Его судьба неизвестна.

На днях в Хабаровске спасли сбежавшую с затопленного левого берега косулю. Всё чаще у отдалённых населённых пунктов случаются выходы к жилью медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю. Уровень Амура у Комсомольска превысил отметку семь метров. В город переброшена крупная группировка МЧС.