Южно-Сахалинск, 30 августа, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что мост Сахалин — материк будет построен, потому что по этому поводу есть поручение президента РФ Владимира Путина. Но он отметил, что изначально необходимо найти источники финансирования и всё хорошо рассчитать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minvr.ru Владимир Путин и Александр Козлов

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Александр Козлов «Есть поручение президента. Значит, реализуем. Но не стоит бежать впереди паровоза. Сначала следует разобраться с источниками финансирования, дождаться постановки конкретной технической задачи, определиться со сроками и исполнителями»

Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства сухопутного перехода Сахалин — материк обсуждается в РФ уже более 100 лет. Дальше всех пошёл Иосиф Сталин, по приказу которого с материка на остров стали строить тоннель. Но со смертью Сталина стройка остановилась. Проект строительства моста обсуждался на ВЭФ-2018, возможно, о нём будут говорить и на V ВЭФ.