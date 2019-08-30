Чита, 30 августа, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Праздник по случаю Дня знаний в читинской школе №50 (Забайкальский край) будет омрачён отсутствием безопасной дороги. Как сообщает Zab.tv, её пообещал организовать глава Железнодорожного района Читы Юрий Коноплёв, но обещания не сдержал. И теперь ученики смогут добраться до учебного заведения лишь прыжками или, как говорится, «бочком»: маленький тротуар сплошь в лужах и грязи.

Цитата из видео Zab.tv Так выглядит дорога к школе №50 в Чите

Цитата из видео Zab.tv Лужа на пути к школе №50 в Чите накануне Дня Знаний

Но самое страшное в том, что из-за грязи детям придётся пересекать проезжую часть в отсутствие пешеходного перехода.

«Мы хотим, чтобы для детей наших сделали тротуары. То есть заасфальтировали их. Я каждый день хожу на работу, вижу, как ходят дети. Сейчас прошли дожди, ходить невозможно. Сегодня шла и пришлось выйти на дорогу, чтобы обойти всю грязь!» — пояснила педагог Ольга Гагарина.

По её словам, когда Юрий Коноплёв посещал школу, то сказал, что сделает тротуары.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году за парты сядут порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. Это на 6 тысяч человек больше, чем годом ранее.

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