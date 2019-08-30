Гонолулу, США, 30 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Десять бесклювых дельфинов в четверг, 29 августа, выбросились на берег острова Мауи, второго по величине острова Гавайского архипелага (США). Об этом, как передает Associated Press, рассказал 30 августа представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

(сс) NOAA. Laura Morse Бесклювые дельфина

ЧП произошло на пляже курорта Кихеи (округ Мауи). Ветеринары NOAA осмотрели животных, четверо из которых оказались в крайне тяжелом состоянии, им уже нельзя было помочь. Их усыпили, чтобы избавить от страданий. Шесть дельфинов были возвращены в естественную среду обитания.

Отмечается, что несколько позже также на пляже был обнаружен мертвый детеныш бесклювых дельфинов.

Сотрудник филиала NOAA Джеффри Уолтерс рассказал, что ученые NOAA и Гавайского университета изучат останки погибших животных, чтобы попытаться найти причину их массового выбрасывания на берег.