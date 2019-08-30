Москва, 30 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Запланированный на 30 сентября запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур со спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1) будет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту, сообщили РИА Новости в Центре Хруничева.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

«Продолжительность выведения MEV-1 — второго в паре спутников — на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, это на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переходная система-адаптер, которая обеспечит стыковку разгонного блока «Бриз-М» с космическими аппаратами Eutelsat 5 West B и MEV-1 на ракете-носителе «Протон-М», успешно прошла испытания.

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (входит в Роскосмос) является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ «Бриз-М» и семейства РН «Ангара».

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